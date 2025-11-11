Пономарьов розповів, яка проблема Динамо дозволила ЛНЗ здобути перемогу
Черкаський клуб мінімально здолав чинного чемпіона України у 12 турі УПЛ
близько 2 годин тому
Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов у ексклюзивному інтерв'ю УФ розповів, за рахунок чого його команда здобула перемогу над київським Динамо (1:0) у 12 турі УПЛ.
– Яка тактика допомагає ЛНЗ вже на регулярній основі обігрувати наших флагманів?
– Звичайно, що ми вивчаємо кожного суперника й безпосередньо під нього підбираємо тактику.
У першу чергу, повторюся, ми досягаємо результату завдяки організації гри, яка допомагає нам мінімізувати кількість небезпечних моментів біля власних воріт. Це дуже важливо, коли ти надійно граєш у захисті й не дозволяєш спокійно почуватися й робити на полі будь-що футболістам Шахтаря або Динамо.
Також, звичайно, ми дуже довго готувалися, аби якісно зіграти у перехідних фазах. Побачили, що в Динамо є проблема при переході з атаки в оборону. Добре, що вдалося втілити це на полі, – сказав Пономарьов.
Свій наступний матч ЛНЗ проведе проти СК Полтава на виїзді, матч запланований на 21 листопада.
Матеріали по темі
Рух не зміг уникнути поразки у принциповому протистоянні з командою Пономарьова. Відео
близько 2 місяців тому