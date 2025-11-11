Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов у ексклюзивному інтерв'ю УФ розповів, за рахунок чого його команда здобула перемогу над київським Динамо (1:0) у 12 турі УПЛ.

– Яка тактика допомагає ЛНЗ вже на регулярній основі обігрувати наших флагманів?

– Звичайно, що ми вивчаємо кожного суперника й безпосередньо під нього підбираємо тактику.

У першу чергу, повторюся, ми досягаємо результату завдяки організації гри, яка допомагає нам мінімізувати кількість небезпечних моментів біля власних воріт. Це дуже важливо, коли ти надійно граєш у захисті й не дозволяєш спокійно почуватися й робити на полі будь-що футболістам Шахтаря або Динамо.

Також, звичайно, ми дуже довго готувалися, аби якісно зіграти у перехідних фазах. Побачили, що в Динамо є проблема при переході з атаки в оборону. Добре, що вдалося втілити це на полі, – сказав Пономарьов.