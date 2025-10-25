Павло Василенко

Захисник київського Динамо Тарас Михавко може переїхати у чемпіонат Туреччини під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Gunebakis.

У послугах 20-річного футболіста зацікавлений Трабзонспор, який шукає підсилення до лінії оборони.

За даними джерела, турецький клуб давно стежить за Михавком і вважає його ідеальним кандидатом для команди, в якій уже грають три українські футболісти – захисник Арсеній Батагов, вінгер Олександр Зубков та форвард Данило Сікан.

У нинішньому сезоні Михавко провів 15 матчів, в яких забив три м’ячі.