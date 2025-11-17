Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився роздумами про те, чому вирішив прийняти пропозицію українського клубу та які виклики відчуває у своїй роботі.

«Щоб досягти успіху, потрібно вийти із зони комфорту. Так, це великий виклик із дуже молодими гравцями. Але це шанс розвивати команду, вчитися й водночас конкурувати. Я хочу цієї відповідальності. Вірю, що тут можу багато чого навчитися.

У звичайному клубі ви повертаєтесь додому за кілька годин після виїзної гри. Тут не так. Інколи на повернення йде понад добу, і повноцінно працювати можна лише через 48 годин.

Ми намагаємося використати це. Коли ти в серці війни, а люди приносять такі великі жертви, потрібно звертати увагу на ці речі. Чому вони грають у футбол? Чому залишають сім’ї під час війни? У цьому має бути сенс.

Я думаю, ми перетворили це на позитив і намагаємось отримувати задоволення, бути життєрадісними. У нас багато молодих бразильських гравців, які намагаються адаптуватися й справлятися з психологічним навантаженням, але іноді це виснажує, – передає слова Турана Sky Sports.