29-річного українського футболіста Трабзонспора Олександра Зубкова визнано найкращим правим вінгером чемпіонату Туреччини 2025 року. Після оголошення результатів гравець поділився емоціями та подякував фанатам клубу за підтримку.

— Я працюватиму ще наполегливіше, щоб бути гідним цієї нагороди. Цього року Трабзонспор пише чудову історію. Ми хочемо порадувати наших неймовірних уболівальників. Сподіваюся, вони й надалі будуть із нами, — сказав Зубков в ефірі телеканалу A SPOR.

У поточному сезоні Олександр Зубков провів за Трабзонспор 12 матчів, забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу. Після 12 турів чемпіонату Туреччини його клуб посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи 25 очок.

Також, Олександр Зубков у складі національної команди України готується до матчів відбору до чемпіонату світу 2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).