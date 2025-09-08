Трабзонспор знову зацікавився півзахисником донецького Шахтаря та гравцем національної збірної України Артемом Бондаренком, повідомляє Fotomac.

Турецький клуб планує оформити угоду до 12 вересня, коли у Суперлізі закриється трансферне вікно. У керівництві Трабзонспор розглядають варіант оренди 25-річного хавбека з опцією подальшого викупу.

Минулого сезону Бондаренко провів 41 матч у всіх турнірах: 12 забитих м'ячів та 8 гольових передач. У нинішній кампанії під керівництвом Арди Турана він уже зіграв 12 зустрічей, відзначившись голом та двома асистами.

Діючий контракт футболіста із Шахтарем розрахований до кінця 2028 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 10 мільйонів євро. Наразі донецький клуб йде другим у турнірній таблиці УПЛ, набравши десять очок.

