Трабзонспор спробує підписати Бондаренка до закінчення трансферного вікна
Хавбек Шахтаря може приєднатися до турецького клубу на правах оренди
12 хвилин тому
Трабзонспор знову зацікавився півзахисником донецького Шахтаря та гравцем національної збірної України Артемом Бондаренком, повідомляє Fotomac.
Турецький клуб планує оформити угоду до 12 вересня, коли у Суперлізі закриється трансферне вікно. У керівництві Трабзонспор розглядають варіант оренди 25-річного хавбека з опцією подальшого викупу.
Минулого сезону Бондаренко провів 41 матч у всіх турнірах: 12 забитих м'ячів та 8 гольових передач. У нинішній кампанії під керівництвом Арди Турана він уже зіграв 12 зустрічей, відзначившись голом та двома асистами.
Діючий контракт футболіста із Шахтарем розрахований до кінця 2028 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 10 мільйонів євро. Наразі донецький клуб йде другим у турнірній таблиці УПЛ, набравши десять очок.