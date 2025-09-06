Хавбек Шахтаря поділився емоціями після дебюту за збірну України
Він, нажаль, виявився більше невдалим, ніж позитивним, через поразку від Франції
32 хвилини тому
Півзахисник збірної України Артем Бондаренко поділився враженнями від свого дебюту в матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).
Перш за все прикро, що програли. Але якщо говорити персонально – щасливий, що збулася моя мрія, до якої я йшов усе життя.
З якою настановою Ребров випускав на поле? Допомогти в атаці щось там створити. Дебют у грі саме проти Франції? Коли ти розминаєшся, то вже не такий великий мандраж, – сказав Бондаренко в інтерв’ю «Суспільне Спорт».
Не реалізували свої напівмоменти, які у нас були. Мені здається, що дуже поважали збірну Францію та трохи не нав’язували свій футбол. Але у другому таймі досить гідно виглядали.
Франція – топкоманда, якій складно нав’язувати свій футбол весь час, протягом якого ти хочеш. Ми змогли нав’язати його десь на 10-15 хвилин, можливо, трохи перепочили, а потім знову – такими інтервальними відрізками.
Очікуємо на перемогу з Азербайджаном. Меседж до вболівальників – вболівайте. Все буде Україна, – додав Бондаренко в коментарі ua.tribuna.com.
Нагадаємо, разом із Бондаренком за збірну України дебютували ще два гравці.
