Сергій Стаднюк

Півзахисник збірної України Артем Бондаренко поділився враженнями від свого дебюту в матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

Перш за все прикро, що програли. Але якщо говорити персонально – щасливий, що збулася моя мрія, до якої я йшов усе життя. З якою настановою Ребров випускав на поле? Допомогти в атаці щось там створити. Дебют у грі саме проти Франції? Коли ти розминаєшся, то вже не такий великий мандраж, – сказав Бондаренко в інтерв’ю «Суспільне Спорт». Артем Бондаренко

Не реалізували свої напівмоменти, які у нас були. Мені здається, що дуже поважали збірну Францію та трохи не нав’язували свій футбол. Але у другому таймі досить гідно виглядали. Франція – топкоманда, якій складно нав’язувати свій футбол весь час, протягом якого ти хочеш. Ми змогли нав’язати його десь на 10-15 хвилин, можливо, трохи перепочили, а потім знову – такими інтервальними відрізками. Очікуємо на перемогу з Азербайджаном. Меседж до вболівальників – вболівайте. Все буде Україна, – додав Бондаренко в коментарі ua.tribuna.com. Артем Бондаренко

Нагадаємо, разом із Бондаренком за збірну України дебютували ще два гравці.