Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги конференцій відбулися два матчі за участю команд, у яких виступають українські футболісти. Хайдук на власному полі програв Сент-Трюйдену з рахунком 0:2, а Трабзонспор у Софії здобув вольову перемогу над місцевим ЦСКА – 2:1.

Гості з Бельгії відкрили рахунок уже в компенсований час першого тайму. На 45+1-й хвилині Саемед Баждар скористався моментом і вивів Сент-Трюйден уперед.

Після перерви бельгійська команда швидко зміцнила свою перевагу. На 51-й хвилині Сіон Сінкава забив другий гол гостей, після чого Хайдук так і не зміг організувати результативну відповідь. У підсумку Сент-Трюйден здобув перемогу з рахунком 2:0.

Український футболіст Адам Гурам розпочав поєдинок на лаві запасних. Він вийшов на поле на 72-й хвилині, замінивши Альберто дель Мораля. Через дев’ять хвилин українець отримав жовту картку.

За час на полі Гурам 14 разів вступав у контакт із м’ячем і виконав п’ять точних передач із п’яти. За оцінкою FlashScore, його виступ отримав 5,9 бала.