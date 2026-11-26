Трабзонспор з голом і асистом Салаха здолав ЦСКА, Хайдук програв бельгійцям. Зіграв лише один українець із трьох
Сент-Трюйден продовжує творити сенсацію
У четвертому турі загального етапу Ліги конференцій відбулися два матчі за участю команд, у яких виступають українські футболісти. Хайдук на власному полі програв Сент-Трюйдену з рахунком 0:2, а Трабзонспор у Софії здобув вольову перемогу над місцевим ЦСКА – 2:1.
Гості з Бельгії відкрили рахунок уже в компенсований час першого тайму. На 45+1-й хвилині Саемед Баждар скористався моментом і вивів Сент-Трюйден уперед.
Після перерви бельгійська команда швидко зміцнила свою перевагу. На 51-й хвилині Сіон Сінкава забив другий гол гостей, після чого Хайдук так і не зміг організувати результативну відповідь. У підсумку Сент-Трюйден здобув перемогу з рахунком 2:0.
Український футболіст Адам Гурам розпочав поєдинок на лаві запасних. Він вийшов на поле на 72-й хвилині, замінивши Альберто дель Мораля. Через дев’ять хвилин українець отримав жовту картку.
За час на полі Гурам 14 разів вступав у контакт із м’ячем і виконав п’ять точних передач із п’яти. За оцінкою FlashScore, його виступ отримав 5,9 бала.
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Софійський ЦСКА у паралельному матчі першим вийшов вперед на 32-й хвилині. Після невдалих дій Сідні Кабрала м’яч опинився у власних воротах, тож болгари отримали перевагу завдяки автоголу суперника.
Трабзонспор не опустив руки та після перерви додав в атаці. На 69-й хвилині Мохаммед Салах відновив рівновагу, а в компенсований час турецький клуб вирвав перемогу. На 93-й хвилині Салах віддав результативну передачу на Ноа Савіолу, який забив вирішальний м’яч – 2:1.
Руслан Маліновський не взяв участі в матчі. Український півзахисник лише напередодні повернувся до тренувань у загальній групі після операції на лівому коліні. Хоча раніше клуб не включив його до заявки на основний етап єврокубка.
Ще один представник України в Трабзонспорі, Арсеній Батагов, також залишився поза грою. Захисник нещодавно відновився після серйозних травм коліна та стегна й повернувся до тренувань разом із командою, проте на поєдинок у Софії до заявки не потрапив.
Після чотирьох турів Сент-Трюйден набрав десять очок і посідає місце в першій вісімці загальної таблиці. Трабзонспор має дев’ять балів і також перебуває в топ-8. Це дає обом командам право напряму вийти до 1/8 фіналу.
Хайдук із шістьма очками розташовується на 16-й позиції, яка дозволяє зіграти у стикових матчах плей-оф. ЦСКА Софія має лише один бал і вже втратив шанси на вихід до наступної стадії турніру. До завершення загального етапу командам залишилося провести два тури.
Ліга конференцій. Загальний етап, четвертий тур
Хайдук – Сент-Трюйден 0:2
Голи: Баждар, 45+1, Сінкава, 51
ЦСКА Софія – Трабзонспор 1:2
Голи: Кабрал, 32 (автогол) – Салах, 69, Савіолу, 90+3
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