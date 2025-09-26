Павло Василенко

Відомий нідерландський нападник Бас Дост офіційно оголосив про завершення футбольної кар'єри. Останньою краплею стала зупинка серця, яку він пережив просто під час матчу у 2023 році.

Фатальний день – 29 жовтня 2023 року

Кінець зустрічі між АЗ Алкмар та НЕК Неймеген перетворився на боротьбу за життя. Дост раптово знепритомнів на полі — лікарі діагностували зупинку серця. Швидка реанімація врятувала йому життя, але пізніше медики виявили міокардит.

Два роки боротьби

Після стабілізації стану з’явилася надія, що він зможе повернутися на поле. Проте запалення серця поверталося знову і знову, зриваючи всі плани.

«Я не хочу ризикувати своїм життям. Пишаюся своєю кар’єрою, але настав час сказати «стоп», – зізнався 36-річний форвард.

Сліди, що залишилися в історії

За свою кар’єру Дост виступав за Гераклес, Геренвен, Вольфсбург, Спортінг Лісабон, Айнтрахт Франкфурт, Брюгге, Утрехт та Неймеген, вигравши численні трофеї – від чемпіонатів Бельгії до Кубка Німеччини та Суперкубка Португалії.

Бас Дост назавжди залишиться в пам’яті вболівальників як грізний бомбардир, який до останнього боровся за шанс повернутися на поле, але обрав життя замість ризику.