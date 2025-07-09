Павло Василенко

Діогу Жота та Андре Сілва загинули в автокатастрофі на автомагістралі в Іспанії минулого четверга, коли їхній автомобіль з'їхав з дороги, врізався в огорожу і спалахнув.

Іспанські слідчі органи проаналізували додаткові елементи та докази з місця події та намагаються зібрати докупи всі деталі та свідчення, пов'язані з трагічною подією, що сталася в ніч із середи на четвер (3 липня) на автомагістралі А52 у провінції Самора.

Водієм орендованого Lamborghini Huracan був не 25-річний брат Андре Сілва, як повідомляли деякі ЗМІ, а сам Діогу.

«Поки що результати тестів показують, що за кермом знищеного автомобіля знаходився Діогу Жота», – повідомляє газета La Opinion de Zamora, яку також цитує Marca.

Поліція опублікувала лише частковий звіт, а інші деталі ще розслідуються, проте Громадянська гвардія визнала, що «все вказує на значне перевищення швидкості на цій ділянці шосе».

Департамент дорожнього руху Самора-Гуардія відповідає за складання експертного висновку за фактом аварії.

«У ньому представлені переконливі докази того, що, окрім можливого розриву шини, причиною аварії стало перевищення швидкості (120 км/год)», – повідомили агентству EFE джерела, близькі до розслідування.

Поліція вивчає сліди шин для продовження розслідування. Автомобіль, що не впорався з керуванням, врізався в огорожу між смугами руху під кутом, зруйнувавши його на десятки метрів. Потім автомобіль перетворився на вогненну кулю, що призвело до загибелі обох братів.

«Автомобіль намагався здійснити обгін, коли в нього луснула шина. Свідки говорять про два послідовні вибухи. Перший був пов'язаний з шиною, що лопнула, а другий – з вибухом паливного бака», – повідомив представник місцевої поліції.

Рятувальникам було непросто ідентифікувати ті тіла, що обгоріли. Особи загиблих були встановлені завдяки реєстраційному номеру автомобіля, документам, що засвідчують особу, знайденим у машині та не знищеним вогнем, а також результатам ДНК-тестів.