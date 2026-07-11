Сергій Разумовський

Футболіст збірної Південної Африки та клубу Мамелоді Сандаунс Джейден Адамс помер у віці 25 років. Про трагічну новину спочатку повідомили південноафриканські ЗМІ, після чого інформацію підтвердили Федерація футболу ПАР, а також портал Transfermarkt.

Today, South African football mourn the loss of a talented player whose passion, dedication, and love for the beautiful game inspired many. Our heartfelt condolences go out to his family, loved ones, teammates, and everyone affected by this devastating loss.



May his soul rest in… pic.twitter.com/pwE6TpfkcK — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 11, 2026

За даними видання Sunday World, трагедія сталася вранці у суботу, 11 липня. За попередньою інформацією, футболіст наклав на себе руки у власному будинку. Також повідомляється, що під час участі у чемпіонаті світу-2026 Адамс пережив важку особисту втрату — два тижні тому померла його 72-річна бабуся.

На світовій першості Джейден Адамс був частиною складу збірної ПАР і взяв участь у трьох із чотирьох матчів команди на турнірі. Зокрема, він виходив на поле у матчі-відкритті чемпіонату світу-2026.

Збірна ПАР на Мундіалі виступала у групі A. Команда розпочала турнір з поразки від Мексики з рахунком 0:2, після чого зіграла внічию з Чехією 1:1. У заключному турі групового етапу південноафриканці здобули важливу перемогу над Південною Кореєю 1:0, що дозволило їм посісти друге місце у квартеті.

Цей результат став історичним для південноафриканського футболу. Збірна ПАР уперше у своїй історії пробилася до плейоф чемпіонату світу. В 1/16 фіналу команда зустрілася з Канадою та мінімально поступилася з рахунком 0:1, завершивши виступи на турнірі.

Адамс виступав за Мамелоді Сандаунс, один із найсильніших клубів Південної Африки. Грав на клубному чемпіонаті світу-2026. Його смерть стала великим потрясінням для південноафриканського футболу, партнерів по команді, вболівальників і всієї футбольної спільноти.

Раніше також повідомлялося про смерть відомого французького футболіста і тренера.