Трагедія у збірній ПАР. Учасник матчу-відкриття ЧС-2026 не дожив навіть до завершення турніру
25-річного футболіста знайшли мертвим у своєму будинку
24 хвилини томуПідписатися в
Футболіст збірної Південної Африки та клубу Мамелоді Сандаунс Джейден Адамс помер у віці 25 років. Про трагічну новину спочатку повідомили південноафриканські ЗМІ, після чого інформацію підтвердили Федерація футболу ПАР, а також портал Transfermarkt.
За даними видання Sunday World, трагедія сталася вранці у суботу, 11 липня. За попередньою інформацією, футболіст наклав на себе руки у власному будинку. Також повідомляється, що під час участі у чемпіонаті світу-2026 Адамс пережив важку особисту втрату — два тижні тому померла його 72-річна бабуся.
На світовій першості Джейден Адамс був частиною складу збірної ПАР і взяв участь у трьох із чотирьох матчів команди на турнірі. Зокрема, він виходив на поле у матчі-відкритті чемпіонату світу-2026.
Збірна ПАР на Мундіалі виступала у групі A. Команда розпочала турнір з поразки від Мексики з рахунком 0:2, після чого зіграла внічию з Чехією 1:1. У заключному турі групового етапу південноафриканці здобули важливу перемогу над Південною Кореєю 1:0, що дозволило їм посісти друге місце у квартеті.
Цей результат став історичним для південноафриканського футболу. Збірна ПАР уперше у своїй історії пробилася до плейоф чемпіонату світу. В 1/16 фіналу команда зустрілася з Канадою та мінімально поступилася з рахунком 0:1, завершивши виступи на турнірі.
Адамс виступав за Мамелоді Сандаунс, один із найсильніших клубів Південної Африки. Грав на клубному чемпіонаті світу-2026. Його смерть стала великим потрясінням для південноафриканського футболу, партнерів по команді, вболівальників і всієї футбольної спільноти.
Раніше також повідомлялося про смерть відомого французького футболіста і тренера.