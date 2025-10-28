Павло Василенко

Резервний воротар міланського Інтера Хосеп Мартінес потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в якій він збив на смерть 81-річного чоловіка на інвалідному візку, повідомляють італійські та іспанські ЗМІ. Трагічний інцидент стався поблизу тренувальної бази клубу.

Інцидент стався сьогодні о 9:30 ранку за місцевим часом у Фенегро, провінція Комо. Незважаючи на втручання служб екстреної допомоги, включаючи гелікоптери, карету швидкої допомоги та карабінерів, літній чоловік помер на місці події. Мартінес не постраждав. Правоохоронні органи проводять розслідування, щоб відновити обставини інциденту та встановити можливу відповідальність.

Згідно з попередніми повідомленнями, чоловік в електричному інвалідному візку, можливо, раптово змінив напрямок руху, відрізавши шлях транспортному засобу, яким керував гравець, який негайно надав допомогу літньому чоловікові. На знак жалоби Інтер вирішив скасувати пресконференцію тренера Крістіана Ківу перед завтрашнім домашнім матчем проти Фіорентини.

Згідно з попередньою інформацією слідства, на яку посилається La Repubblica, припускається, що потерпілому стало погано. Це могло призвести до різкої зміни напрямку руху, виїзду на зустрічну смугу та блокування шляху автомобіля футболіста, що й спричинило зіткнення.

ЗМІ також повідомили, що 27-річний Мартінес був «помітно вражений» інцидентом. Він повністю співпрацював з владою у з'ясуванні причин інциденту.