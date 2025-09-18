Павло Василенко

Чинні чемпіони Європи – збірна Іспанії – можуть бойкотувати майбутній чемпіонат світу 2026 року. Погрози надходили від урядовців Іспанії, які припустили, що можуть зняти свою національну збірну, якщо Ізраїль пройде кваліфікацію.

Патчі Лопес, речник впливової Іспанської соціалістичної робітничої партії, заявив, що ситуацію буде оцінено, якщо такий сценарій станеться.

ФІФА займає рішучу позицію проти втручання уряду у футбол, і будь-який такий крок, ймовірно, матиме серйозні наслідки.

Комісія ООН з розслідування цього тижня заявила, що Ізраїль скоїв геноцид проти палестинців у Газі.

Ізраїль не кваліфікувався на чемпіонат світу з 1970 року, але має шанс взяти участь у турнірі наступного року. Наразі команда посідає третє місце у своїй кваліфікаційній групі, набравши як і Італія, дев’ять очок.