Мессі висловився про свій можливий виступ на ЧС-2026
Не все так однозначно у цьому питанні
близько 1 години тому
Ліонель Мессі / фото - Getty
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував тему своєї участі у чемпіонаті світу-2026.
«Як я вже говорив раніше, я не думаю, що гратиму ще на чемпіонаті світу. Я ще не ухвалив рішення.
Матч за матчем я завершу сезон, потім проведу передсезонну підготовку, а через шість місяців подивлюся, як почуватимуся, і тоді вже прийму рішення», — заявив Мессі.
Форварду Інтер Маямі 38 років, і для нього турнір у США, Мексиці та Канаді може стати шостим у кар’єрі. Аргентинець є чинним чемпіоном світу після перемоги в Катарі-2022.
Нагадаємо, Аргентина є однією з 18 команд, які вже пробилися на мундіаль.
