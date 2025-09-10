Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував тему своєї участі у чемпіонаті світу-2026.

«Як я вже говорив раніше, я не думаю, що гратиму ще на чемпіонаті світу. Я ще не ухвалив рішення. Матч за матчем я завершу сезон, потім проведу передсезонну підготовку, а через шість місяців подивлюся, як почуватимуся, і тоді вже прийму рішення», — заявив Мессі.

Форварду Інтер Маямі 38 років, і для нього турнір у США, Мексиці та Канаді може стати шостим у кар’єрі. Аргентинець є чинним чемпіоном світу після перемоги в Катарі-2022.

Нагадаємо, Аргентина є однією з 18 команд, які вже пробилися на мундіаль.