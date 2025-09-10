Сергій Стаднюк

Відбулися всі матчі заключного туру південноамериканської кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Еквадор здобув мінімальну домашню перемогу над Аргентиною завдяки пенальті Еннера Валенсії, реалізованому аж на 13-й компенсованій хвилині першого тайму. Гра видалася жорсткою: ще в першій половині вилучення отримав аргентинець Отаменді, а на початку другого тайму червону картку побачив і еквадорець Кайседо. Ліонель Мессі участі в матчі не взяв, а легендарну десятку на спині цього разу носив 18-річний півзахисник Реала Мастантуоно.

Болівія подарувала своїм уболівальникам справжнє свято, сенсаційно здолавши Бразилію. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Мігеліто, реалізувавши пенальті. Цікаво, що хавбека взимку активно сватали до київського Динамо. Ця перемога дозволила болівійцям обійти Венесуелу й посісти місце в міжконтинентальному плей-оф. Захисник Шахтаря Арройо весь матч провів у запасі.

Справжнє божевілля відбулося у Каракасі, де Венесуела та Колумбія на двох забили дев’ять м’ячів. Вже на 12-й хвилині господарі вели 2:1 після голів Сеговії та Дж. Мартінеса, проте далі розпочалося шоу Луїса Суареса Чарріса. Форвард оформив покер, а остаточний рахунок встановив Кордоба. Венесуела втратила плей-оф, що вже був у команди в руках. За команду зіграли колишній нападник Шахтаря Кевін Келсі та вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса.

Долю поєдинку Перу та Парагваю вирішив точний удар Галарси на 78-й хвилині. Цей мінімальний результат дозволив гостям завершити кваліфікацію на позитивній ноті. Чилі на своєму полі видав суху нічию з Уругваєм.

Болівія набрала 20 очок і в останній момент залишила Венесуелу ні з чим. Аргентина (38) виграла відбір, набравши навіть менше балів, ніж у минулому циклі (39).

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація (Пд. Америка), 18-й тур

Еквадор – Аргентина 1:0

Гол: Валенсія, 45+13 (пен.)

Вилучення: Кайседо, 50 – Отаменді, 31

Болівія – Бразилія 1:0

Голи: Мігеліто, 45+4 (пен.)

Венесуела – Колумбія 3:6

Голи: Сеговія, 3, Мартінес Дж., 12, Рондон, 76 – Міна, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78

Перу – Парагвай 0:1

Гол: Галарса, 78

Чилі – Уругвай 0:0