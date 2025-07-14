Під час фінального матчу клубного чемпіонату світу між Челсі та ПСЖ уболівальники двічі висловили невдоволення президентом США Дональдом Трампом. Події відбулися на стадіоні Метлайф у Нью-Джерсі.

Перший інцидент стався під час виконання національного гімну, коли Трампа показали на відеоекранах разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Другий випадок невдоволення публіки зафіксовано під час церемонії нагородження, коли американський лідер вийшов вручати трофей переможцям.

У самому матчі лондонський Челсі здобув переконливу перемогу над паризьким ПСЖ з рахунком 3:0. Найкращим гравцем зустрічі визнано півзахисника Коула Палмера, який відзначився дублем та гольовою передачею.