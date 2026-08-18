Сергій Разумовський

Саудівський Аль-Ахлі домовився про підписання півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка. Про це повідомив журналіст Мохаммад аль-Бакірі у соцмережі X.

(( حُسسسسسسسسسسمت ))

🔸الاوكراني ( ارتيم ) أهلاوي 🔸



عاااجل 🔺

كسبت الادارة التنفيذية الجولة امام اعتراض الجمهور ورابطة دوري المحترفين ، المعترضان على عقد صفقة المحترف الاوكراني #ارتيم بوندا رينكو . بالتوقيع الرسمي مع اللاعب .

ويتوقع وصول غدا ، إلى الصالة التنفيذية بمطار… https://t.co/LJqpZY3Z5M — محمد البكيري (@bukairy) August 18, 2026

За інформацією джерела, керівництву клубу вдалося завершити угоду, попри заперечення частини вболівальників і представників Саудівської професійної ліги. Офіційне оформлення переходу українського легіонера вже відбулося.

Очікується, що найближчим часом Бондаренко прибуде до Джидди. За даними журналіста, футболіст має приїхати до VIP-терміналу аеропорту імені короля Абдул-Азіза, після чого приєднається до складу переможця континентальних турнірів.

Раніше повідомлялося, що Аль-Ахлі відклав остаточне рішення щодо трансферу на 48 годин. Причиною стали суперечки навколо потенційного підписання українця. Після появи інформації про попередню домовленість із Бондаренком частина вболівальників саудівської команди виступила проти переходу.

Окремі питання виникли й у Саудівської професійної ліги. Організація не погодилася з фінансовою оцінкою угоди, яка може становити 19 млн євро. Водночас Аль-Ахлі планує профінансувати трансфер із власних доходів, не використовуючи кошти державної програми залучення футболістів.

Зазначимо, що 75% акцій Аль-Ахлі належать Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії. Попри це, клуб вирішив провести перехід Бондаренка за власною фінансовою моделлю.

За інформацією журналіста Халіда аз-Захрані, українець підпише з Аль-Ахлі контракт на три сезони. Угода також передбачатиме можливість продовження співпраці ще на один сезон.

Очікується, що Бондаренко може замінити у складі саудівської команди Франка Кессьє. Івуарійський півзахисник залишив Аль-Ахлі цього літа після завершення терміну дії контракту та отримав статус вільного агента.

Раніше повідомлялося, що сторони вже погодили основні умови переходу, а Бондаренко мав пройти медичний огляд протягом найближчих двох днів. Після завершення всіх формальностей трансфер українського футболіста до Саудівської Аравії буде офіційно оголошено клубом.

25-річний Бондаренко виступає за першу команду Шахтаря з 2020 року. Також у його кар’єрі був період оренди в Маріуполі.

Загалом півзахисник провів за Шахтар 169 матчів, забив 34 голи та віддав 29 результативних передач. Разом із донецькою командою він чотири рази ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та одного разу здобував Суперкубок країни.

Раніше головний тренер Аль-Ахлі й колишній наставник Шахтаря Маріно Пушич розповів про трансферну кампанію клубу.