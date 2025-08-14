Павло Василенко

Французький нападник Тоттенгема Матіс Тель став жертвою расистських нападів після Суперкубка УЄФА.

Лондонський клуб був близький до виграшу Суперкубка УЄФА у матчі проти ПСЖ. Тоттенгем деякий час вів у рахунку 2:0, але зрештою втратив перемогу. Після нічиєї 2:2 переможця визначили в серії пенальті, яку виграли переможці Ліги чемпіонів – 4:3.

У серії пенальті Тоттенгема помилилися два гравці: Міккі ван де Вен та Матіс Тель. Останній був атакований у соціальних мережах – француз зазнав расових образ.

Тоттенгем рішуче відповів на агресію проти Теля. Клуб оголосив, що працюватиме над покаранням авторів ненависницьких постів.

«Ми обурені расистськими образами на адресу Матіса Теля в соціальних мережах після вчорашньої поразки в Суперкубку УЄФА. Матіс проявив мужність і рішучість, виконавши пенальті, а ті, хто його ображає, – не що інше, як боягузи, які ховаються за анонімними іменами користувачів та профілями, щоб поширювати свої ганебні погляди. Ми співпрацюватимемо з відповідними органами влади та платформами соціальних мереж, щоб вжити найжорсткіших заходів проти будь-кого, кого ми зможемо ідентифікувати. Ми з тобою, Матісе», – йдеться у заяві англійського клуба.

Тель перейшов у Тоттенгем з Баварії цього літа, підписавши контракт до 30 червня 2031 року.