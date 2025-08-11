Крістал Пелас став переможцем суперкубка Англії — 2025, здолавши Ліверпуль у фінальному матчі. Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися орли — 3:2.

Підопічні австрійського наставника Олівера Гласнера стали п’ятим лондонським клубом, який завойовував Суперкубок Англії. Раніше цей трофей брали Арсенал (17 разів), Тоттенгем (7), Челсі (4) та Вест Гем (1).

Ця перемога принесла Крістал Пелас другий трофей в історії клубу — після здобутого Кубка Англії у 2025 році.