Поразка Брентфорда з Ярмолюком, Челсі не зміг вдома перемогти Крістал Пелас
Зіграно два матчі чемпіонату Англії
У поєдинку першого туру Англійської Прем’єр-ліги Ноттінгем на своєму полі переміг Брентфорд з рахунком 3:1.
Господарі забили три м’ячі у першому таймі, а гості в кінці гри реалізували пенальті. За Брентфорд весь поєдинок провів український півзахисник Єгор Ярмолюк.
У паралельному матчі Челсі на своєму стадіоні розписав мирову з Крістал Пелас – 0:0.
АПЛ, 1-й тур
Ноттінгем – Брентфорд – 3:1
Голи: Вуд, 5, 45+2, Ндоє, 42 – Тьяго, 78 (пен).
Челсі – Крістал Пелас – 0:0
