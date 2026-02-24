Форвард Шахтаря Лассіна Траоре підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Карпат (3:0). Його слова наводить пресслужба клубу.

Неважливо, виходжу на заміну або граю від першої хвилини, - завжди віддаюся на повну. Якщо я у формі, то віддам цьому клубу все серце. Дуже радію цим голам. я вийшов і виконав завдання, тож щасливий. Як уже наголошував, завжди готовий віддати все заради цього клубу, коли потрібен.

За два дні до цього я втратив свого прийомного батька в Амстердамі. Царство йому небесне. Я мав додаткову мотивацію забити за нього, вшанувати його памʼять. Нехай Господь дарує йому спокій. У першому епізоді я навіть не знав, що відзначився, але потім почув, як публіка аплодує, і зрозумів, що забив. Я почув це, стоячи спиною до воріт. Після першого забитого мʼяча зʼявилося більше впевненості, свободи в грі, і все пішло природно. Нападнику, що має впевненість, усе дається легше, - розповів Траоре.