Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський різко відреагував на заяву нинішнього наставника Ігоря Костюка після виграшу Кубка України.

Хочу привітати Динамо з перемогою у Кубку України, і подякувати керівництву клубу за те, що одразу після гри вони зателефонували і привітали мене з перемогою, тому що я і мій тренерський штаб доклали багато зусиль - відіграли ключову роль, обігравши Шахтар.

Вони вміють бачити не тільки результат, але і весь шлях, який пройшла команда. На відміну від головного тренера, який просто сказав: «Ми це зробили». Це невелика заслуга тренера - обіграти трьох представників ПФЛ. Це перший момент.

Другий момент, який підкреслює його етичні моменти і ставлення як тренера. Людина хоче говорити про якісь свої досягнення за рахунок порівняння. Але це неправильно. Після фінального матчу Кубку України він сказав, що отримав команду, яка була на 7 місці. Проте коли він отримав команду, відрив від першого місця до Динамо був 10 очок. На момент, коли він давав інтерв’ю, відрив став 18 очок. Вибачте, але треба бути об’єктивним.