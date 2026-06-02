«Треба бути об'єктивним». Шовковський різко відповів на каміння у свій город з боку Костюка
Колишній тренер Динамо жорстко висловився з приводу заяви нинішнього наставника киян
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський різко відреагував на заяву нинішнього наставника Ігоря Костюка після виграшу Кубка України.
Хочу привітати Динамо з перемогою у Кубку України, і подякувати керівництву клубу за те, що одразу після гри вони зателефонували і привітали мене з перемогою, тому що я і мій тренерський штаб доклали багато зусиль - відіграли ключову роль, обігравши Шахтар.
Вони вміють бачити не тільки результат, але і весь шлях, який пройшла команда. На відміну від головного тренера, який просто сказав: «Ми це зробили». Це невелика заслуга тренера - обіграти трьох представників ПФЛ. Це перший момент.
Другий момент, який підкреслює його етичні моменти і ставлення як тренера. Людина хоче говорити про якісь свої досягнення за рахунок порівняння. Але це неправильно. Після фінального матчу Кубку України він сказав, що отримав команду, яка була на 7 місці. Проте коли він отримав команду, відрив від першого місця до Динамо був 10 очок. На момент, коли він давав інтерв’ю, відрив став 18 очок. Вибачте, але треба бути об’єктивним.
Нагадаємо, нападник Динамо Матвій Пономаренко за три місяці зріс у ціні у 12 разів.
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