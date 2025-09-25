Тренер Астон Вілли — перед грою з Болоньєю: «Грати у єврокубках – це фантастика»
Віллани готуються до матчу з Болоньєю у Лізі Європи
1 день тому
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері поділився своїми думками перед матчем першого туру групового етапу Ліги Європи проти італійської Болоньї, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
«Грати у єврокубках – це фантастика. Я дійсно люблю грати в єврокубках і дуже вдячний Астон Віллі за те, що вона дає мені цю можливість.
Звичайно, ми теж допомогли клубу досягти цього. Я сказав гравцям, що для мене єврокубки – це завжди мрія. Ділитись цим з вболівальниками — два роки тому у Лізі конференцій Вілла Парк завжди був приголомшливим. Торік у Лізі чемпіонів було те саме.
Болонья — дуже сильна команда. Минулого року вони грали з нами в Лізі чемпіонів. Ми виграли, але матч був складним. У них той же тренер, багато гравців залишилися, і їх стиль практично не змінився. Вкрай агресивна манера гри з персональним пресингом, це дуже складний суперник. Ми готуємося до матчу і з нетерпінням чекаємо на нього», — заявив Емері.
Гра між Астон Віллою та Болонею пройде сьогодні о 22:00 за київським часом.
