Павло Василенко

Еміліано Мартінес опинився в епіцентрі гучної трансферної історії, яка завершилася провалом. Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, Астон Вілла відмовилася від пропозиції у 25 мільйонів євро, яку зробив турецький Галатасарай.

Аргентинський чемпіон світу виступає за бірмінгемський клуб з 2020 року. За цей час він провів 214 матчів, у 71 з яких зберіг свої ворота «сухими». Минулого сезону голкіпер навіть попрощався з фанатами, натякаючи на відхід, але ситуація різко змінилася.

Мартінес уже погодився на чотирирічний контракт з чинними чемпіонами Туреччини, проте угода так і не відбулася. Клуби не дійшли згоди, і Астон Вілла вирішила зберегти свого основного воротаря.

Таким чином, голкіпер залишиться у Бірмінгемі щонайменше до січня. Його чинний контракт із клубом діє до 2029 року.

Наразі команда Унаї Емері переживає непрості часи: вона займає передостаннє місце у Прем’єр-лізі та готується до наступного матчу проти Сандерленда.