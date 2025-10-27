У десятому турі іспанської Ла Ліги сезону 2025/26 пройшло Ель-Класіко між мадридським Реалом та Барселоною. Зустріч на стадіоні Сантьяго Бернабеу завершилась перемогою господарів із рахунком 2:1.

Виконувач обов'язків головного тренера Барселони Маркус Зорг, який тимчасово заміняв Хансі-Дітера Фліка, прокоментував поразку своєї команди в Мадриді і розповів про причини невдачі.

«У фінальній третині поля нам не вистачило потужності, щоб прорватися й створити реальну небезпеку. Ямалю сьогодні було складно — він намагався діяти активно, але Реал грамотно оборонявся.

Ламіну ще потрібно набратися досвіду на найвищому рівні. Йому лише 18, тож ми маємо дати йому час, щоб він зміг показати свій максимум. Захисники робили все, щоб нейтралізувати його, і цього разу вони були особливо зосереджені.

Ми використали всі можливі варіанти, але в підсумку залишилися лише з двома оборонцями, намагаючись створити більше шансів. Ми розуміли, що мадридці небезпечні на контратаках, проте все одно не зуміли створити достатньо моментів», – підсумував Зорг.