Сергій Стаднюк

У десятому турі чемпіонату Іспанії відбулося Ель Класико між Реалом і Барселоною. На Сантьяго Бернабеу «вершкові» здобули перемогу з рахунком 2:1.

Голкіпер Реала Андрій Лунін уже традиційно залишився в запасі, але все одно опинився в центрі уваги. Наприкінці матчу він втрутився в емоційну сутичку, яка розпочалася після вилучення хавбека синьо-гранатових Педрі.

Спершу арбітр показав йому жовту картку. Однак у підсумковому протоколі значиться червона. За даними El Chiringuito TV, вилучення стало наслідком того, що Лунін емоційно покинув зону запасних і попрямував у бік гравців Барселони.

Завдяки цій перемозі Реал зміцнив лідерство в Ла Лізі та збільшив відрив від Барселони до п’яти очок. У наступному турі мадридці 1 листопада приймуть Валенсію, а каталонці наступного дня зіграють з Ельче.

Цього сезону Лунін не провів жодної хвилини на полі на клубному рівні. Він уже має намір залишити Реал.