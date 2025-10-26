Лунін після матчу з Барселоною отримав жорстке покарання
Українцеві дісталося на горіхи від арбітрів, незважаючи на те, що він не провів жодної хвилини на полі
35 хвилин тому
У десятому турі чемпіонату Іспанії відбулося Ель Класико між Реалом і Барселоною. На Сантьяго Бернабеу «вершкові» здобули перемогу з рахунком 2:1.
Голкіпер Реала Андрій Лунін уже традиційно залишився в запасі, але все одно опинився в центрі уваги. Наприкінці матчу він втрутився в емоційну сутичку, яка розпочалася після вилучення хавбека синьо-гранатових Педрі.
Спершу арбітр показав йому жовту картку. Однак у підсумковому протоколі значиться червона. За даними El Chiringuito TV, вилучення стало наслідком того, що Лунін емоційно покинув зону запасних і попрямував у бік гравців Барселони.
Завдяки цій перемозі Реал зміцнив лідерство в Ла Лізі та збільшив відрив від Барселони до п’яти очок. У наступному турі мадридці 1 листопада приймуть Валенсію, а каталонці наступного дня зіграють з Ельче.
Цього сезону Лунін не провів жодної хвилини на полі на клубному рівні. Він уже має намір залишити Реал.