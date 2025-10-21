Тренер Баєра оцінив шанси здивувати ПСЖ
У Леверкузені налаштовані оптимістично
26 хвилин тому
Каспер Юлманн / Фото - Баєр Леверкузен
Головний тренер Баєра Каспер Юлманн поділився очікуваннями від поєдинку 3 туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Його слова наводить УЄФА.
ПСЖ - одна з найкращих команд світу. Але ми впевнені у своїх силах і здатні домінувати на певних відрізках матчу. Для цього ми повинні показати свою найкращу гру. Ми хочемо продемонструвати клас у себе вдома, - сказав Юлманн.
Арсенал приймає Атлетіко в Лізі чемпіонів: лондонці націлені на соту перемогу в турнірі.
Поділитись