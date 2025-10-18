Сергій Стаднюк

Завершились матчі сьомого туру німецької Бундесліги, що передували «основній страві».

Баєр у драматичному матчі на виїзді здолав Майнц. Гофманн заробив пенальті, який реалізував Грімальдо, а згодом ще й оформив дубль, Кофане забив м’яч після комбінації з Есек’єлем Фернандесом та Поку. Господарі відповідали голами Лі Чже Сона й Амірі, тримаючи інтригу, але наприкінці Мартен Тер’є, повернувшись після дев’яти місяців без гри, відзначився й зняв усі питання щодо переможця. Голу Зіба на останній хвилині основного часу виявилося замало.

Штутгарт на виїзді розгромив Вольфсбург. Команда Себастьяна Гьонесса з перших хвилин високо пресингувала і загострювала через фланги. На 35-й Томаш відкрив рахунок після подачі Штіллера. Вже після перерви Міттельштедт подвоїв перевагу «швабів», а на 80-й хвилині той-таки Штіллер встановив остаточний результат. Слід зазначити, що а 69-й хвилині на поле повернувся після травми форвард Штутгарта Деніз Ундав.

Лейпциг на своєму полі здолав Гамбург. Матч вийшов емоційним для Юссуфа Поульсена. Легенда «биків» провів за клуб 12 сезонів, починаючи з Третьої Бундесліги, завершуючи дев’ятьма роками в еліті. У це міжсезоння данець перейшов до команди-суперника, проте вболівальники не забули свого багаторічного форварда, влаштувавши для нього топ-перформанс. Що ж до самого поєдинку, то його героєм став Баумгартнер, який оформив дубль. Між його голами відзначився Локонга.

Лейпциг набрав 16 очок і вийшов на другу сходинку. Штутгарт (15) – третій, Баєр (14) наздогнав четверту Боруссію Дортмунд.

Бундесліга, сьомий тур

Майнц – Баєр 3:4

Голи: Лі Чже Сон, 34, Амірі, 71 (пен.), Зіб, 90 – Грімальдо, 11 (пен.), 45 +3, Кофане, 24, Терье, 87

Майнц: Рісс, Белль (Ганше-Ольсен, 65), да Кошта, Кор, Мвене, Сано, Амірі, Ферачніг (Норден, 65), Лі Чже Сон (Бевінг, 81), Небель, Голлербах (Зіб, 86)

Баєр: Флеккен, Тапсоба, Баде, Андріх, Грімальдо, Гарсія, Фернандес, Соарес, Гофманн (Маза, 66), Поку (Бен-Сегір, 79), Кофане (Тер'є, 79)

Попередження: Кор, 37, Ганше-Ольсен, Амірі, Вік – Тапсоба, Баде, Бен-Сегір

Вольфсбург – Штутгарт 0:3

Голи: Томаш, 35, Міттельштедт, 55, Штіллер, 80

РБ Лейпциг – Гамбург 2:1

Голи: Баумгартнер, 45, 50 – Локонга, 48