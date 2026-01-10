Головний тренер Боруссії Д Ніко Ковач підбив підсумки стартового матчу 6 туру Бундесліги проти Айнтрахта (0:0). Його слова наводить пресслужба клубу.

Глядачі стали свідками хорошого матчу, який проходив у напруженій боротьбі. Ми повинні були виграти, враховуючи кількість хороших моментів, які ми створили. Нам пощастило, що ми змогли зрівняти рахунок наприкінці матчу - звичайно, цим можна бути задоволеним.

Я побачив хорошу командну гру з нашого боку. Ми добре пробивалися за спини суперників. Я дуже задоволений нашою атакуючою грою. Але коли пропускаєш три голи, не можна бути повністю задоволеним. Треба вміти робити і те, і інше: контролювати гру і приймати правильні рішення, захищаючи те, що потрібно захищати в обороні, - наголосив Ковач.