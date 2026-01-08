Нападник Баварії Гаррі Кейн посів перше місце в голосуванні за звання найкращого гравця Бундесліги за підсумками грудня. Про це повідомляє офіційний сайт німецького чемпіонату.

Англійський форвард випередив у голосуванні одноклубників Майкла Олісе та Йосипа Станишича, а також гравців РБ Лейпциг Крістофа Баумгартнера й Яна Діоманде та вінгера Вольфсбурга Патріка Віммера.

Упродовж грудня Кейн провів три матчі в Бундеслізі, в яких відзначився п’ятьма забитими м’ячами, ставши найрезультативнішим гравцем місяця. Також він завдав найбільше ударів по воротах серед усіх футболістів ліги — 18, при цьому жодного разу не з’явившись у стартовому складі.

Для Гаррі Кейна ця нагорода стала вже другою в поточному сезоні. Раніше він визнавався найкращим гравцем Бундесліги у вересні.

Раніше, Гаррі Кейн переписав історію німецької Бундесліги.