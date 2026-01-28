Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор поділився очікуваннями від матчу 8 туру Ліги чемпіонів проти Наполі. Його слова наводить Football Italia.

Це дуже сильна команда. Я думаю, що в останніх іграх їм не пощастило. Результати не відповідають грі команди Антоніо. Ми знаємо, що це буде дуже складна гра в дуже особливій атмосфері. Це ніяк не змінює моїх планів, тому що я готувався до дуже складного матчу.

Наполі - відмінна команда. Вони довели це минулого року, завоювавши фантастичний титул. У них є видатні гравці, тренер світового класу. Вони як і раніше займають позицію, що дозволяє їм пройти далі. Ми це розуміємо. Думаю, це буде захоплююча гра, тому що Наполі необхідно перемогти. Крім того, щоб мати реальні шанси потрапити до першої вісімки, нам теж потрібно перемогти, - сказав Росенйор.