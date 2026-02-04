Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор підбив підсумки матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги проти Арсенала (0:1). Його слова наводить ITV.

У другому таймі ми домінували у тих зонах, у яких хотіли, але не вдавалося створити якісний момент. Коли ти давиш так, як це робили ми... Ми відправили обох центральних захисників у штрафний майданчик суперника, і на останніх хвилинах подібне може статися.

Арсенал знав, що сьогодні на нього чекає хороший матч, як і вперше. Думаю, очевидні покращення у нашій грі в порівнянні з першою грою. Так, програвати - це боляче хочеться пройти далі. Нам просто потрібно й надалі додавати - і я бачу, що це відбувається.

Я не хочу шукати виправдання, але перед першим матчем у нас по базі гуляв вірус, ми втратили чотирьох, а я на той момент лише три дні керував командою. Не можу критикувати бажання, ні інтенсивність, ні готовність гравців битися.

Нам потрібно пам'ятати, що це лише початок, і я дуже задоволений багатьом з того, що бачу, - сказав Росеньйор.