Артета оцінив перформанс Арсенала у матчі-відповіді проти Челсі
Лідер АПЛ зіграє в фіналі Кубка ліги
близько 2 годин тому
Мікель Артета / Фото - Getty Images
Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги проти Челсі (1:0). Його слова наводить ВВС.
Чи сподобалося мені? Дуже - особливо кінцівка. Ми знали, що це буде справжня битва. Ця стійкість, це чітке розуміння того, як ми повинні грати... Ми були дуже хороші у цьому.
На нашому стадіоні панувала особлива атмосфера. Це має велике значення. Ми чекали кілька років, щоб опинитися на цьому місці, і, безумовно, матимемо задоволення у фіналі, - сказав Артета.
Головний претендент на квадрупл? Арсенал лише одного разу програв у останніх 16 матчах.