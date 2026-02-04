Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги проти Челсі (1:0). Його слова наводить ВВС.

Чи сподобалося мені? Дуже - особливо кінцівка. Ми знали, що це буде справжня битва. Ця стійкість, це чітке розуміння того, як ми повинні грати... Ми були дуже хороші у цьому.

На нашому стадіоні панувала особлива атмосфера. Це має велике значення. Ми чекали кілька років, щоб опинитися на цьому місці, і, безумовно, матимемо задоволення у фіналі, - сказав Артета.