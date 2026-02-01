Тренер Челсі — після перемоги над Вест Хемом: «Я б сам нас освистав у першому таймі»
Наставник визнав справедливість реакції трибун
близько 2 годин тому
Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор після вольової перемоги над Вест Хемом з рахунком 3:2 відверто висловився про реакцію вболівальників і визнав, що невдоволення з трибун у перерві було виправданим.
Після першого тайму господарі поступалися 0:2, що викликало різку критику з боку фанатів на Стемфорд Брідж. Однак у другій половині зустрічі лондонська команда зуміла кардинально змінити хід гри, забила три м'ячі і зрештою здобула перемогу, набравши максимальну кількість.
«Я мушу бути чесним: я б сам нас освистав у першому таймі. Наша гра була далеко не на тому рівні, на якому має бути Челсі.
У другому таймі вболівальники були фантастичними. Вони підштовхнули команду вперед, і гравці це відчули. Саме таку підтримку ми хочемо бачити, але ми повинні її заслужити своєю грою», — підкреслив Росеньйор.
Поділитись