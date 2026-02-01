Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор після вольової перемоги над Вест Хемом з рахунком 3:2 відверто висловився про реакцію вболівальників і визнав, що невдоволення з трибун у перерві було виправданим.

Після першого тайму господарі поступалися 0:2, що викликало різку критику з боку фанатів на Стемфорд Брідж. Однак у другій половині зустрічі лондонська команда зуміла кардинально змінити хід гри, забила три м'ячі і зрештою здобула перемогу, набравши максимальну кількість.