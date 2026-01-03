Сергій Разумовський

У 18-му турі італійської Серії А Аталанта вдома мінімально обіграла Рому.

Єдиний м’яч господарі забили вже на 12-й хвилині, коли відзначився Скальвіні. Бергамаски могли подвоїти перевагу в середині тайму, однак гол Скамакки скасували через офсайд, тож рахунок залишився незмінним.

У другому таймі Рома намагалася відігратися, а українець Артем Довбик з’явився на полі на 60-й хвилині. Він заробив два фоли, віддав 80% точних передач (4/5), виграв 3 з 7 дуелей і виконав один підкат, отримавши оцінку 6.1, але врятувати матч для римлян не вдалося — 0:1.

Рома залишилася з 33 очками у турнірній таблиці та надала шанс Комо (30) наздогнати себе. Аталанта (25) наблизилася до зони єврокубків.

Серія А, 18-й тур

Аталанта – Рома 1:0

Гол: Скальвіні, 12

Аталанта: Карнезеккі, Джимсіті, Скальвіні (Хієн 59), Колашинац (Аханор 26), Дзаппакоста, Де Роон, Едерсон (Мальдіні 72), Бернасконі, Залевські (Муса 60), Де Кетеларе, Скамакка (Крстович 72)

Рома: Свілар, Челік, Ермосо, Жолковські (Веслі 46), Манчіні, Ренш (Цімікас 59), Крістанте, М. Коне (Пісіллі 83), Суле (Ель-Шаараві 66), Дібала, Е. Фергюсон (Довбик 60)

Попередження: Де Роон 19 – Манчіні 43, Ермосо 45+2