Романо «вангує» відхід Довбика з Роми
Артем змінить прописку в січні
близько 1 години тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Український нападник Роми Артем Довбик з великою імовірністю залишить римську команду, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
На своєму YouTube-каналі Романо підтвердив, що варіант з обміном Артема на Лоренцо Лукку з Наполі виглядає малоймовірним.
Рома шукає оптимальне рішення з подальшим працевлаштуванням Довбика.
Цього сезону Довбик взяв участь у 15 матчах Роми у всіх турнірах: 2 голи, 2 асисти.
Рома відмовилася відпускати Довбика в Дженоа до Малиновського.