Керівництво Наполі продовжує діяти на трансферному ринку дуже обережно, уникаючи поспішних рішень та імпульсивних кроків.

Згідно з інформацією Tuttosport, серед можливих посилень атаки клубу розглядається український форвард Артем Довбик, якого бачать як потенційну заміну для Лоренцо Лукки. Зазначається, що головний тренер неаполітанців Антоніо Конте та його тренерський штаб високо цінують якість Довбика та уважно стежать за його формою.

Нинішнього сезону 28-річний український нападник провів 17 матчів, провівши на полі 625 хвилин, за цей час забив три голи і зробив дві результативні передачі.

Раніше Рома за відсутності Довбика не мала проблем з Сассуоло.