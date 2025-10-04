Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк підбив підсумки матчу 8 туру УПЛ проти Зорі (1:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Нам важко трошки даються матчі. Знову пропускаємо після грубих помилок у захисті, після провалу. Потім уже перебудувалися трошки, взяли під контроль гру. За другий тайм хлопцям подякував – у другому таймі повністю мали перевагу. На жаль, забили тільки в кінці.

Вдячний хлопцям за другий тайм, але просто ці помилки… В кожній грі помилки дуже грубі в захисті – і це не додає команді ніякої впевненості. Але я впевнений, що якщо ми гратимемо так, як у другому таймі, з таким бажанням, не боятися ризикувати – думаю, що в нас перемоги прийдуть

Я не можу пояснити суть цих помилок. Одні й ті самі люди помиляються – і це дуже важко. Важко нам дається все, важко даються голи. Команда старається в атаку, але ці грубі помилки в захисті нівелюють це все, - розповів Нагорняк.