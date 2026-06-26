Сергій Разумовський

Усі футболісти полтавської Ворскли з початком літа отримали статус вільних агентів та наразі займаються пошуком нових варіантів для продовження кар’єри. Про це повідомляє UA-Футбол.

Ситуація стала наслідком серйозних фінансових проблем у полтавському клубі. Раніше стало відомо, що Атестаційний комітет УАФ офіційно відмовив Ворсклі у видачі ліцензії на професійний сезон 2026/27. Причиною такого рішення стали значні борги клубу, які оцінюються у 3,5 мільйона умовних одиниць, а також неспроможність компанії-власника надалі гарантувати стабільне фінансування команди.

Через фінансовий крах клуб фактично втратив можливість продовжувати повноцінну професійну діяльність у попередньому форматі. У результаті всі гравці полтавської команди стали вільними агентами та можуть самостійно вести переговори з іншими клубами без необхідності погоджувати трансфер із Ворсклою.

Наразі без роботи залишається і головний тренер полтавців Валерій Куценко. Після припинення активної діяльності команди він також змушений розглядати подальші варіанти працевлаштування.

Футболісти Ворскли тим часом активно шукають нові клуби. За інформацією джерела, одразу кілька команд виявляють інтерес до захисника Тараса Дмитрука. Серед потенційних претендентів на гравця називаються Олександрія, Епіцентр та Верес. Крім того, можливість підписання футболіста розглядає один із закордонних клубів.

Також новий етап кар’єри може розпочати півзахисник Максим Андрущенко. Повідомляється, що він має шанс продовжити виступи в одному з клубів української Прем’єр-ліги. Конкретна команда наразі не називається, однак інтерес до футболіста вже є.

Близькими до вирішення питання з майбутнім працевлаштуванням є й інші гравці колишнього складу Ворскли. Зокрема, нові команди найближчим часом можуть знайти захисники Михайло Шершень і Вадим Червак, а також півзахисники Артем Байдал та Владислав Семотюк.

Раніше спортивний директор клубу Володимир Чеснаков повідомив, що майже зі стовідсотковою ймовірністю Ворскла не гратиме у сезоні-2026/2027.

У цьому сезоні на 95% Ворскла не буде ніде брати участі – ні у всеукраїнських, ні навіть в обласних змаганнях, – повідомив Чеснаков у інтерв'ю Sport Arena. Володимир Чеснаков

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