Павло Василенко

За інформацією видання DM News, нещасний випадок з колишнім півзахисником Волині та Ворскли В'ячеславом Шарпаром стався у грецькому курортному місті Лутракі.

2 червня 2026 року, саме в день свого 39-річчя, Шарпар пішов купатися на місцевий пляж. Після цього чоловік зник безвісти, і зв'язок із ним обірвався.

Уже 4 червня організацією Lifeline було активовано соціальну пошукову систему Silver Alert. Місцеві служби розгорнули пошукову операцію, а до пошуків українця залучили сили берегової охорони, професійних водолазів, літальні апарати та приватні човни.

Лише 11 червня в морській акваторії міста Лутракі було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Наразі місцева влада очікує на офіційні результати судово-медичної експертизи для остаточного підтвердження особи, проте повідомляється, що загиблим є саме Шарпар.

Родина Шарпара відкрила цільову банку «Повернення В'ячеслава додому» із загальною метою у 192 500 гривень.

Номер картки / конверта для допомоги: 5168 7521 5092 3434

Протягом своєї кар'єри півзахисник грав за Волинь, Металіст, Ворсклу, Нафтовик, Десну, Арсенал Київ, Нафком, Говерлу, Іллічівець, донецький Металург, Ригу, Атирау та Шериф.