Головний тренер Інтера Крістіан Ківу підбив підсумки матчу 3 туру Серії А проти Ювентуса (3:4). Його слова наводить Football Italia.

Команда домінувала з першої хвилини, ми пропустили, але відреагували. Нам бракувало ясності, щоб правильно оцінити ключові моменти. Якби ми були більш прагматичними та конкретними, то повернулися б до Мілана щасливішими. Треба зрозуміти, що в певні моменти замість того, щоб грати красиво, ми повинні бути конкретними. За останні 20 років я не бачив, щоб Інтер показував таку гру на стадіоні Ювентуса. На жаль, ми повертаємося додому ні з чим.

Я налаштований оптимістично, адже якщо ця команда здатна на такі виступи, я не хвилююся. Нам потрібно бути прагматичними та покращувати дії в ключові моменти, щоб вигравати матчі. Я б відзначив гру всієї команди, навіть коли ми програвали, - розповів Ківу.