Малиновський вперше в сезоні зіграв за Дженоа в основі
Команда українця врятувалась від поразки
близько 1 години тому
Комо та Дженоа закривали програму 3 туру Серії А. Зустріч завершилась з рахунком 1:1.
Ексзірки Арсенала 2000-х Сеск Фабрегас та Патрік Вієйра зустрілись вже по різні сторони барикад на чолі своїх команд. Наставник Дженоа вперше у цьому сезоні довірив місце у старті Руслану Малиновському, який не отримував виклик до збірної України на вересневі матчі.
Кома та Дженоа обмінялись голами в кожному з таймів. На 13-й хвилині аргентинський чарівник Пас вивів команду Фабрегаса в лідери.
Господарі контролювали перебіг подій на полі до заключних хвилин поєдинку. Комо завершувало гру в меншості після вилучення центрбека Рамона.
Наприкінці зустрічі Дженоа побіг рятуватися і на другій доданій хвилині Екубан виборов нічию для гостей.
Малиновський у матчі проти Комо провів на полі 70 хвилин.
Серія А. 3 тур
Комо - Дженоа 1:1
Голи: Пас, 13 - Екубан, 90+2
