Комо та Дженоа закривали програму 3 туру Серії А. Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Ексзірки Арсенала 2000-х Сеск Фабрегас та Патрік Вієйра зустрілись вже по різні сторони барикад на чолі своїх команд. Наставник Дженоа вперше у цьому сезоні довірив місце у старті Руслану Малиновському, який не отримував виклик до збірної України на вересневі матчі.

Кома та Дженоа обмінялись голами в кожному з таймів. На 13-й хвилині аргентинський чарівник Пас вивів команду Фабрегаса в лідери.

Господарі контролювали перебіг подій на полі до заключних хвилин поєдинку. Комо завершувало гру в меншості після вилучення центрбека Рамона.

Наприкінці зустрічі Дженоа побіг рятуватися і на другій доданій хвилині Екубан виборов нічию для гостей.

Малиновський у матчі проти Комо провів на полі 70 хвилин.

Серія А. 3 тур

Комо - Дженоа 1:1

Голи: Пас, 13 - Екубан, 90+2

