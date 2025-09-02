Захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі продовжить кар’єру в італійському Інтері, а не у Мілані, як очікувалося раніше. Швейцарський оборонець перейшов у команду з Серії А на правах оренди з можливістю викупу або обов’язковим викупом за певних умов.

Спокій, умиротвореність і тиха сила – саме з цими чудовими якостями Мануель Аканджі знайомиться з уболівальниками нерадзуррі та готується розпочати свою пригоду з Інтером. Ласкаво просимо, Мануель!, – йдеться у заяві клубу.

Футболіст є вихованцем швейцарського футболу, виступав за Вінтертур, Базель та дортмундську Боруссію. З 2017 року Аканджі грає за національну збірну Швейцарії. Його контракт із Манчестер Сіті чинний до літа 2027 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 28 млн євро.

Ра