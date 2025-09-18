Головний тренер Інтера Крістіан Ківу підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Аякса (2:0). Його слова наводить Football Italia.

Ця перемога дуже важлива для роботи, яку виконують хлопці. Вони й раніше були близькі до успіху, але сьогоднішній вечір став проявом зрілості.

Ми намагалися нейтралізувати сильні сторони «Аякса», у тому числі їхні паси у фінальній третині, і дозволяли їм віддавати передачі лише там, де нам було зручно. Ми намагалися залишатися на їх половині поля, якнайшвидше відбирати м'яч і відразу ж переходити до вертикальних передач. Все пройшло добре.

Я хотів залишитись з розстановкою 3-5-2, тому що команда вміє грати за цією схемою. Ми просто хотіли додати декілька речей, але перш за все - знову набути психологічної стійкості та впевненості, яких нам не вистачало. Я продовжую йти своїм шляхом, намагаючись не завдати шкоди команді, яка й так була сильною, - розповів Ківу.