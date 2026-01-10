Тренер Інтера став найкращим тренером Серії А в грудні
Румунський фахівець провів чудовий місяць
30 хвилин тому
Крістіан Ківу/фото: Інтер
Головного наставника міланського Інтера Крістіана Ківу було визнано найкращим тренером чемпіонату Італії за підсумками грудня. Інформація про це опублікована на офіційному ресурсі Серії А.
Протягом минулого місяця команда під керівництвом румунського фахівця здобула три перемоги у трьох матчах національної першості, впевнено обігравши Комо з рахунком 4:0, Дженоа 2:1 та Аталанту 1:0.
Після цих успішних результатів Інтер продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А, маючи триочкову перевагу над найближчим переслідувачем Мілана.
