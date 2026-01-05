Майбутнє Жоау Канселу може прояснитися вже найближчими днями. Інтер та Аль-Хіляль досягли принципової домовленості щодо оренди португальського флангового захисника, проте угода поки що залишається незавершеною.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, згода між клубами була знайдена ще минулого тижня. У рамках можливого переходу Інтер розглядає варіант включення до угоди одного зі своїх центральних оборонців Стефана де Врея чи Франческо Ачербі.

При цьому сам Канселу не поспішає з остаточним вибором. 31-річний футболіст вичікує, чи виявить Барселона інтерес до його повернення і чи зможе каталонський клуб провести трансфер з урахуванням вимог фінансового фейр-плей.

Раніше Інтер повернувся на вершину Серії А.