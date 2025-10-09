Напередодні завтрашнього матчу відбору ЧС-2026 Ісландія – Україна головний тренер суперника синьо-жовтих Арнар Гуннлаугссон поспілкувався зі ЗМІ.

«У збірної України багато талановитих футболістів, які мають досвід виступів проти різних команд Європи та світу. У них є захисник, прізвища якого я не можу вимовити, але він дуже дорого коштує. Ми поважаємо нашого суперника.

Я пам’ятаю Андрія Шевченка. Він був дуже вправним гравцем і тренером. Що стосується Сергія Реброва, то я не знаю його особисто, але слідкую за його кар’єрою, він – талановитий тренер.

Це топ-команда й вона вище за нас у світовому рейтингу ФІФА. Можливо, матч із Азербайджаном був не надто вдалим, але таке буває. Сподіваюся, ми скористаємося тим, що Україна перебуває не в найкращій своїй формі», – приводить слова Гуннлаугссон пресслужба УАФ.