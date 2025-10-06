Павло Василенко

Збірна України розпочала підготовку до двох матчів відбору ЧС-2026 – проти Ісландії (10 жовтня, Рейк’явік) та Азербайджану (13 жовтня, Краків).

Футболісти, що виступають у чемпіонаті України, добиралися до табору національної команди потягом до Варшави, а звідти – автобусом. Легіонери приєднувалися до партнерів уже безпосередньо в Польщі, повідомляє пресслужба УАФ.

На цій локації синьо-жовті тренуватимуться до 8 жовтня, коли команда вирушить до Рейк’явіка. 9-го числа там відбудуться традиційні передматчеві пресконференція Сергія Реброва та одного з його футболістів (початок — о 20:30 за київським часом) і тренування (21:00 за київським часом) на арені поєдинку Ісландія – Україна, стадіоні «Лейгардальсведлюр». Повернення до Польщі заплановано на 11 жовтня.

12 жовтня в Кракові відбудуться вже традиційні заходи перед матчем Україна – Азербайджан. О 17:30 за місцевим часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців, а о 18:00 – тренування збірної України.

Спілкування з представниками ЗМІ азербайджанської сторони й тренування наших суперників розпочнуться о 19:30 та 20:00 за місцевим часом відповідно.

Збірна України невдало стартувала у кваліфікації ЧС-2026. У першому турі синьо-жовті поступилися Франції (0:2). Далі підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Азербайджаном (1:1). Після другого туру українці перебувають на третій сходинці в турнірній таблиці групи.