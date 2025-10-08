Павло Василенко

На поєдинку 3-го туру групового етапу відбору до ЧС-2026 у квартеті D Ісландія – Україна працюватиме суддівська бригада з Німеччини.

Головним арбітром виступить Свен Яблонський. На лініях йому допомагатимуть Едуард Байтінгер та Лассе Козловський. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Флоріан Бадштюбнер, а за роботу системи ВАА відповідатимуть Бенджамін Бранд та Данієль Шлагер. Про це повідомляє УЄФА.

Матч Ісландія – Україна відбудеться 10 жовтня в Рейк’явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» (початок — о 21:45 за Києвом).