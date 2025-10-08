На матчі відбору ЧС-2026 Ісландія – Україна працюватиме бригада арбітрів із Німеччини
Поєдинок відбудеться у п’ятницю
32 хвилини тому
Фото - Getty Images
На поєдинку 3-го туру групового етапу відбору до ЧС-2026 у квартеті D Ісландія – Україна працюватиме суддівська бригада з Німеччини.
Головним арбітром виступить Свен Яблонський. На лініях йому допомагатимуть Едуард Байтінгер та Лассе Козловський. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Флоріан Бадштюбнер, а за роботу системи ВАА відповідатимуть Бенджамін Бранд та Данієль Шлагер. Про це повідомляє УЄФА.
Матч Ісландія – Україна відбудеться 10 жовтня в Рейк’явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» (початок — о 21:45 за Києвом).