Національна збірна України здійснила переліт із Польщі до Ісландії, де вже 10 жовтня проведе матч відбору чемпіонату світу-2026 проти місцевої команди. Зустріч відбудеться в Рейк’явіку ввечері о 21:45.

Перед вильотом синьо-жовті провели тренування під сильним дощем, після чого вирушили до Ісландії. Гравці готуються до важливого поєдинку, який може стати ключовим у боротьбі за вихід із групи.

Після двох зіграних матчів команда Сергія Реброва має лише одне очко — українці поступилися Франції (0:2) та зіграли внічию з Азербайджаном (1:1).