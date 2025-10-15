Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував упевнену перемогу над Болгарією у кваліфікації до чемпіонату світу з рахунком 4:0.

Цей успіх дозволив тренеру повторити рекорд Вісенте дель Боске - 29 матчів поспіль без поразок, не рахуючи товариських зустрічей.

«Ми знали, що це буде матч, у якому потрібно буде наполегливо діяти проти команди, що вміє добре оборонятися, і суперник дійсно показав високий рівень. Тому я дуже задоволений грою всіх своїх футболістів.

Зрівнятися з досягненням Дона Вісенте дель Боске – це велика радість і честь для мене. Це було б неможливо без жаги до перемог у гравців, і це варто особливо відзначити.

Іспанська публіка має чудовий смак у футболі та високо цінує таких гравців, як Педрі. Хочу підкреслити внесок усіх. Найкращий гравець цієї збірної – це сама команда», – сказав Луїс.